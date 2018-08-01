كاتب بريطانى: قطر ربما ساعدت «مفجّر مانشستر».. وسرقت كأس العالم

انتقد الكاتب البريطانى، كون كوجلان، سياسة رئيسة الوزراء، تيريزا ماى، الخارجية تجاه قطر، وقال، فى مقال بصحيفة «ديلى تلجراف»، إن قطر تموّل الإرهابيين وربما تكون قد سرقت كأس العالم، وغالباً ما ستكون مرتبطة بمتشددين ليبيين ربما ساعدوا الإرهابى الذى قام بتفجير «مانشستر»، وتساءل: لماذا تعامل «ماى» أمير قطر بصداقة؟ معتبراً أن زيارة تميم بن حمد، حاكم الدوحة، الأخيرة إلى بريطانيا، قد فشلت فى تجميل صورة بلاده.

وفى سياق موازٍ، ذكرت الكاتبة الأمريكية، ديانا مارسليك، أن شركة العلاقات العامة «بى إل جى» التى مثلت عملاء مثيرين للجدل، مثل السيدة السورية الأولى أسماء الأسد، شنت مع حكومة قطر حملة تشويه للقضاء على فرص المنافسين الراغبين فى استضافة كأس العالم 2022، وفقاً لوثائق نشرتها صحيفة «صنداى تايمز» البريطانية مؤخراً. ومن جهتها، قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إن الدوحة استثمرت ثلاثة مليارات جنيه إسترلينى فى مجال العقارات والبنية التحتية البريطانية خلال الأشهر الستة عشر الماضية، فى محاولة لتقوية الثقة فى بريطانيا واقتصادها بعد قرار لندن بالخروج من الاتحاد الأوروبى.

وقال على شريف العمادى، وزير المالية القطرى، للصحيفة البريطانية: «التزمنا بتقديم خمسة مليارات جنيه إسترلينى خلال ثلاث سنوات، ونتوقع ضخ المزيد خلال أشهر».

صحف بريطانية تهاجم فساد قطر