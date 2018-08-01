بدأ وفد من المسئولين ورجال الأعمال المصريين، اليوم، زيارة إلى العاصمة البولندية، وراسو، تلبية لدعوة بولندية، فى إطار حملة تستهدف زيادة وتدعيم حركة التبادل التجارى مع مصر، كواحدة من أهم الأسواق التى تتعامل معها بولندا فى القارة الأفريقية. وقال فيليب سوش، رئيس غرفة التجارة الأفريقية البولندية، إن بولندا تستهدف زيادة التعاون الاقتصادى مع مصر، وتعزيز التعاملات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأشاد «سوش» خلال لقائه الوفد المصرى، بما شهدته مصر من إصلاح اقتصادى خلال الآونة الأخيرة، قائلاً: إن «مصر وضعت قدمها على المسار الصحيح، مما أدى إلى زيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى». وقال إنه رغم أن الإصلاحات الاقتصادية فى مصر تبدو صعبة للبعض، فإن ثمارها على الأجل الطويل جيدة جداً على جميع المستويات والأصعدة، ما سيسهم بالقطع فى توفير مناخ اقتصادى جيد ومناسب للأعمال وخلق الوظائف، وبالتالى تحسين مستوى معيشة الأفراد وتحسين جودة الخدمات.

وفد من رجال أعمال فى «بولندا» لزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى أوروبا.. و«عز»: استراتيجية متكاملة لتعزيز التبادل التجارى

وأشار «سوش» إلى أن الزيارة الميدانية للوفد المصرى تمثل خطوة ذات أهمية قصوى فى ترسيخ العلاقات التجارية، ودعم سبل التواصل التجارى فى المستقبل، كما أنها تجربة لتبادل الخبرات وبحث المتطلبات والاحتياجات لكلتا السوقين. وقالت جمعية مزارعى الفاكهة البولنديين التى أطلقت حملة «التفاح الأوروبى» فى السوق المصرية والجزائرية منذ يونيو 2017، وتستمر لمدة عامين، لتسليط الضوء على الجودة العالية والقيمة الغذائية لمذاق الفاكهة الأوروبية: إن السوق المصرية تعد أحد المستوردين الرئيسيين لهذه المنتجات، بنسبة تقدر بنحو 13% من جميع صادرات دول الاتحاد الأوروبى. وتتضمن الزيارة عدداً من الأنشطة والفعاليات أهمها الاطلاع على مراحل عملية الإنتاج فى إحدى المزارع الكبيرة فى منطقة جرويتس، والتعرّف -عن قرب- على رؤى وخطط دول الاتحاد الأوروبى فى تعزيز زراعة الفاكهة.

وأوضح ميروسواف ماليشيفسكى، رئيس اتحاد مزارعى الفاكهة البولنديين، أنه تم إطلاق حملة حان وقت التفاح البولندى فى الوقت الذى يتزايد فيه الإنتاج البولندى، قائلاً: بدأنا التصدير إلى الصين، رغم أنها أكبر منتج للتفاح فى العالم. وأوضح أن الدراسات أثبتت أن السياحة تعود بشكل أكبر إلى السوق المصرية، وهو ما يرفع الطلب المصرى على المنتجات الزراعية الأوروبية، خاصة التفاح، لتلبية الطلب، مشيراً إلى أن السوق البولندية تعد أهم الأسواق بالنسبة لنا فى المنطقة.

من جانبه، أكد حسام عز، خبير التجارة الخارجية، أن مصر تتطلع إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الأسواق الخارجية، مع العمل على تعزيز الصادرات المصرية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة. وأضاف «عز» لـ«الوطن»، أن الحكومة المصرية تستهدف تعميق التعاون مع الجانب البولندى، وزيادة حركة التبادل التجارى مع هذه السوق، ضمن استراتيجية متكاملة يجرى العمل عليها لتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الخارج، وزيادة حجم التبادل التجارى مع دول الاتحاد الأوروبى.

وأكد الدكتور بافل كراتشينسكى، من معهد الاقتصاد الزراعى والاقتصاد الغذائى التابع للمعهد القومى للبحوث البولندى، أن بولندا تحتل المرتبة الثالثة فى زراعة وإنتاج التفاح، بعد الصين التى تحتل المرتبة الأولى وإيطاليا، التى جاءت فى المرتبة الثانية.