تابع إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، أعمال إزالة العقارات المخالفة بمنطقة شارع الترعة الشرقاوية بباب الحرس أمام شركة الأدوية.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1435 لسنة 2014 الخاص بخط تنظيم منطقة شارع الترعة الشرقاوية بباب الحرس.

وأكد المحافظ أن تلك الإزالات تجرى بشكل ودي مع المواطنين وأهالي المنطقة، مضيفًا أنه لا توجد أي عوائق أو مشكلات تواجه تنفيذ خط التنظيم.