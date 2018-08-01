ضبطت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن مطروح، 16 مشتبهًا بهم جنائيًا و8 مسجلين شقي خطر، علاوة على تنفيذ حكمين جنائين، و28 حكمًا جزئيًا و4 أحكام مستأنفة، و38 غرامة جزئية و5 مخالفات.

ونفذت مباحث تنفيذ الأحكام، اليوم، بإشراف اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية ومدير أمن مطروح، وذلك لتحقيق التواجد الأمني الفعال وتكثيف الجهود، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمكافحة الجريمة.

كما تم تنشيط الأكمنة الثابتة والمتحركة والتمركزات الأمنية، باشتراك جميع قطاعات المديرية والقوة المرافقة لضبط المحكوم عليهم والهاربين من الأحكام.

وجاري اتخاذ جميع الإجراءات القانونية مع المتهمين.