حددت المحكمة العسكرية في محافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، يوم 7 من شهر أغسطس الجاري للنطق بالحكم على 22 متهمًا بحرق محكمة ملوي جنوبي محافظة المنيا، خلال أحداث العنف التي شهدتها البلاد عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وقال مصدر قانوني إن المحكمة استمعت لمرافعة الدفاع عن المتهمين الذين تعاد إجراءات محاكمتهم في قضية حرق واقتحام محكمة ملوي، وتضم 22 متهمًا كان محكومًا عليهم بالسجن المؤبد غيابيًا، وجرى القبض عليهم، والبعض سلم نفسه طواعية لجهات التحقيق، وقد أدانتهم النيابة العامة بتهم: تخريب منشآت قضائية وعامة، والتحريض على التظاهر والانتماء لجماعة محظورة تأسست على خلاف القانون.

وقررت ذات المحكمة تأجيل إعادة محاكمة 44 متهمًا بحرق وحدة مرور مركز ملوي، ليوم 4 أغسطس الجاري لاستكمال المرافعة.

وكانت المحكمة استمعت لمرافعة الدفاع عن بعض المتهمين في القضية التي تعود لأحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتضم 44 متهمًا تعاد إجراءات محاكمتهم، بعد صدور أًحكامًا سابقة عليهم بالسجن المؤبد غيابيًا، وجرى القبض عليهم، وقد وجهت لهم النيابة العامة: الانتماء لجماعة "الإخوان"، والتحريض على العنف والشغب وتخريب منشآت شرطية وحكومية.