أعلنت نوادي روتاري مصر في تجمعها المنظم بمحافظة الإسكندرية، اليوم، عن تدشين مشروع المستشفى العائم، بهدف خدمة الأم والطفل المصري، وذلك بالتزامن مع برامج الدعم الاقتصادي والاجتماعي بمحافظات صعيد مصر.

وقالت إنجي مهيب، رئيس لجنة المشروع، إن المشروع يستهدف 8 محافظات في الصعيد يبدأ من أسوان في 26 فبراير من مطلع العام المقبل، وتستمر المركب في كل محافظة لمدة أسبوع، حتى تصل إلى محافظة الجيزة بعد مرور شهرين من انطلاقها.

وتابعت مهيب، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن المركب تحتوي على 15 عيادة، بجانب معامل وصيدلية، مضيفة أنه سيجرى التعامل مع المستويات الصحية التي تناسب قدر الإمكانيات المتاحة، وفى حالة وجود حالات حرجة سيتم تحويلها لمستشفيات وزارة الصحة.

وعبر عبد الحميد العوا، محافظ الروتاري، عن سعادته بهذا المشروع الذي يعتبر الأول في أفريقيا والشرق الأوسط، مضيفاً "هدفنا مساندة الجهات الرسمية لدعم الملفات الخيرية وعلى رأسها الصحة والتعليم".

وأضاف: يظل دعم الطفل وتطويره هو حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة بشتى صورها.

فيما أكد أن روتاري هو تجمع ضخم يضم 30 ألف مشترك، مشيرا إلى حضور رئيس الروتاري الدولي لافتتاح المشروع، حيث سيصل يوم 24 فبراير أي قبل الانطلاق بيومين ومن ثم الذهاب إلى أسوان.

من جانبها طالبت دكتورة سلوى حداد، مسؤولة لجنة الخدمة الدولية، من نوادي روتاري المساهمة في التبرع بالأجهزة والمعدات اللازمة لتنفيذ المشروع، وذلك على قدر كل نادي، مضيفة أن الأندية التي لا تستطيع دفع ذلك فدورها نشر التوعية بالموضوع.