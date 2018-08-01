طرح المطرب تامر حسني، أحدث كليباته "100 وش"، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

وتجمع الأغنية بين تامر حسني ونجوم الطرب الشعبي، أحمد شيبة ومصطفى حجاج ودياب، وهي من كلمات تامر حسني ورمضان محمد، وألحان تامر حسني ومحمد الصاوي، وتوزيع أحمد عادل.