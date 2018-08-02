إنجاز استثنائي لمنتخب اليمن للمصارعة خرج من رحم معاناة وظروف قاسية بداية من التدريب دون أي إمكانيات وعدم إقامة معسكرات مرورا بالأوضاع المعيشية التي يعيش لاعبو المنتخب بها، ما جعلهم يتحدون أنفسهم قبل الظروف ليحققوا المركز الثالث في بطولة العرب للمصارعة بعد إحراز 6 برونزيات وميدالية فضية واحدة في بطولة العرب "المركز ثالث على مستوى الفرق في المصارعة الحرة ومركز ثالث في المصارعة الرومانية"، وحققوا إنجازا آخر في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية بواقع ميدالية برونزية وفضيتين ومركز ثالث فرق في المصارعة الرومانية.

ويقول مدرب منتخب اليمن للمصارعة، بشير اليمني، إن شباب المنتخب رغم كل الظروف الصعبة التي تعيشها البلد ورغم الانقطاع الكبير عن المشاركة في البطولات الدولية والمعسكرات الخارجية إلا أن المصارعة في اليمن لا زالت مستمرة وحية.

مدرب منتخب اليمن: الفريق أقام معسكرا خاصا من دخله الشخصي

"عندما تقرر مشاركتنا في هذه البطولة بصعوبة كبيرة بذلنا جهود جبارة في التمرين وأحب أن أشكر الشباب الذين كانوا متحمسين وواجهوا الظروف الصعبة بإرادة حديدية مع العلم أن الظروف لم تسمح لنا باقامة معسكر تدريبي داخلي ورغم ذلك تطوعنا وأقمنا معسكرا خاصا من دخلنا الشخصي أنا واللاعبين"، حسب حديثه لـ"الوطن".

ويؤكد مدرب منتخب اليمن، أن المشاركة في البطولة العربية كانت تمثل تحدي كبير بالنسبة له وللاعبين والكثير لم يتوقع تحقيق أي إنجاز بسبب الظروف التي يمرون بها.

بشير اليمني: تحيز بعض الحكام أضاع علينا ميدالية فضية مؤكدة

ويتابع المدرب اليمني: "الحقيقة هذا الإنجاز استثنائي مقارنة بظروف الدول الأخرى المشاركة التي تعيش ظروف ممتازة ولديهم رصيد كبير في المشاركات الخارجية سواء في البطولات أو المعسكرات التدريبية، وأحب أن أنوه إلى أننا تعرضنا لظلم كبير في التحكيم أو تحيز بعض الحكام الذي أضاع علينا ميدالية فضية مؤكدة للاعب جمال الصبري".

ووجه المدرب اليمني الشكر للاعبيه قائلا: "إننا فخورين بهذا الإنجاز وأنا سعيد بما قدمه الشباب وانعكاس جهدنا بإنجاز مثل هذا وأشكر اللجنة الأوليمبية اليمنية على الجهود التي بذلتها معنا كذلك الاتحاد اليمني للمصارعة".

فيما يقول لاعب المنتخب اليمني للمصارعة، جمال الصبري، إن منتخب اليمن حصل في البطولة العربية على المركز الثالث في الترتيب العام وبرونزية الفردي، رغم المشاركة بأربعة لاعبين فقط، منهم ثلاثة يلعبون في الفريق الأول للمرة الأولى حيث لم يتخطوا سن العشرين عاما، إضافة إلى لاعب واحد لعب من قبل في الفريق الأول ويبلغ 22 عاما.

ويوضح "الصبري" في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، أن اللاعبين الثلاثة الآخرين هم: محمد المغربي، حسين الوزاني، ومحمد القهالي، وشاركوا في البطولة العربية وبطولة إبراهيم مصطفى الدولية.

جمال الصبري: خضت 15 مباراة في 4 أيام

"ليس لدينا أي إمكانيات ولا دعم لإقامة معسكرات خارجية، حتى المعسكرات الداخلية ليس بمقدورنا إقامتها أيضا"، حسبما وصف الصبري، لكن هذا لم يمثل عائقا أمام الشباب الذي يشارك لأول مرة في بطولة دولية على مستوى الكبار، مشيرا إلى أن مستويات لاعبين المنتخبات الأخرى متطورة للغاية مقارنة بالمنتخب اليمني بداية من الملابس والتجهيزات والأطقم التدريبية.

لاعبو المنتخب اليمني، استطاعوا التغلب على مصنفين من منتخبات السعودية وتونس والسودان والأردن، رغم بعض الأخطاء التحكيمية كما حدث مع "الصبري" في مباراة نصف النهائي.

منتخب اليمن واجه الكثير من المصاعب التي جعلت لاعبيه يخوضون تحدي قوي، أبرزها عدد أعضاء البعثة التي بلغ عددهم 6 منهم أربعة لاعبين ومدرب ومساعد مدرب، ليشارك اللاعبين في منافسات المصارعة الروماني والمصارعة الحرة، حيث خاض الصبري 15 مباراة في 4 أيام.