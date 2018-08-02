تحل الفنانة غنوة محمد علي سليمان، ضيفة على الإعلامية داليا أشرف، وذلك خلال حلقة الخميس، من برنامج "8 الصبح" الذي يُبث عبر قناة "dmc"، في تمام الساعة الثامنة صباحًا.

وتحدثت غنوة خلال الحوار، عن كواليس مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل "الأب الروحي"، واستعدادها للدور، وأبرز ردود الفعل التي تلقتها، كما تتحدث عن أعمالها الغنائية المقبلة.

برنامج "8 الصبح"، يُقدمه الإعلامي رامي رضوان، وآية جمال الدين، وداليا أشرف، وآية الغرياني، وهبة ماهر، عبر قناة "dmc"، يوميًا، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على الهواء مباشرة.