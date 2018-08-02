القرموطي ينفي زواج سلمى الشماع من أرمل فاتن حمامة

نقل الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" المذاع عبر فضائية "النهار" نفي الإعلامية سلمى الشماع ما نُشر عبر بعض المواقع الإلكترونية عن زواجها من الدكتور محمد عبدالوهاب، أرمل الفنانة الراحلة فاتن حمامة.

ونقل القرموطي عن فريق إعداده نفي الشماع لذلك وأنها رفضت حتى التعليق في مداخلة، معتبرة أن الموضوع لا يستحق الرد عليه.

وكانت إحدى الجرائد نقلت عن الإعلامي أحمد عبدون أن الدكتور محمد عبدالوهاب أرمل الفنانة الراحلة فاتن حمامة تزوج من الإعلامية سلمى الشماع.

وأوضح القرموطي أن فريق إعداده حاول الاتصال بعبدون للتعليق على نفس الشماع ولكنه لم يتوصل إليه.