عرض الإعلامي أسامة كمال، استغاثة لأحد رؤساء المحاكم تبرع بـ12 قيراطا لبناء مدرسة، متهما أجهزة الدولة بالتخاذل الشديد في إنهاء إجراءات بناء المدرسة.

وطالب كمال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بالرد على استغاثة المتبرع ببناء مدرسة بمحافظة الغربية.

ومن جانيه قال المستشار شفيق الجنك، رئيس محكمة الاستئناف بطنطا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc": "تبرعت منذ أغسطس 2016 لبناء مدرسة في الغربية ولم يتم اتخاذ أية إجراءت من قبل المحافظة".

وأوضح أن محافظ الغربية لم يقصر تجاه بناء المدرسة ولكن نناشد باقي الجهات المسؤولة إنجاز بنائها.

وأشار إلى أنه خاطب مجلس الوزراء، لتعجيل بناء المدرسة.