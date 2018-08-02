يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، حفل تخرج الدفعة 156 من طلاب معهد ضباط الصف بمدينة أبوحماد بمحافظة الشرقية.