بدأ الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، زيارته لمحافظة الدقهلية الساعة السابعة صباحا، لافتتاح "كوبري حادوس" على مصرف بحر حادوس، التابع للإدارة العامة لسرعة السلام ومشروعات الري بالمنصورة والذي يربط بين محافظتي الدقهلية والشرقية، كيلو 6.500.

وكان في استقبال وزير الري الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمهندس سعد موسى، وكيل وزارة الري بالدقهلية، ورؤساء مركزي المطرية والمنزلة، ونواب الدائرة.

ويتفقد الوزير والمحافظ محطة 2 على ترعة السلام، بالإضافة إلى تفقد محطة السلام 3 على مصرف حادوس، وصرح المهندس سعد موسى أن الكوبري تكلفته تصل إلى 26 مليون جنيه وطوله حوالي 89 مترا، وعرضه 14 مترا ويربط محافظات الدقهلية والشرقية وبورسعيد، بالإضافة إلى ربط مراكز الدقهلية الشمالية.