أصدر الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا قرارا رقم 2197، بندب الدكتور أحمد محمد المتولي غنيم، الأستاذ بقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب للقيام بأعمال المشرف العام على المستشفيات الجامعية لمدة عام بجانب عمله الأصلي.