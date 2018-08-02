أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، على اتخاذ إجراءات جادة وفعالة وغير تقليدية لإعداد وصياغة تطوير منظومة النظافة العامة وإدارة المخلفات بالمحافظة، لافتا إلى تحديد آليات التنفيذ ووضع برنامج زمني محدد مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تفعيل دور المشاركة المجتمعية ورصد الوضع الحالي القائم بالمحافظة وتوابعها وتفعيل مقترحات إدارة المخلفات والعمل على زيادة مساهمات القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية والتركيز على تفعيل منظومة الجمع السكني المباشر للقمامة والمخلفات من المنبع وإقامة محطات وسيطة للمناولة والاستعانة بشركات وسيطة واستثمار طاقات وجهود الشباب.

وأعلن المحافظ، سرعة إعداد تقرير تفصيلي يتضمن ما جرى تنفيذه من إجراءات وصلات مياه الشرب النقية للمنازل بالمناطق النائية والمحرومة والقطاعات الريفية والمناطق الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية ونسب التنفيذ الفعلي.

كما وجه بضرورة مراجعة كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بالمحاجر بمختلف أنواعها ودراسة سبل تحقيق تعظيم الاستفادة المثلى منها.