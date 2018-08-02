لقى طالب مقيم بإحدى قرى مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء محاولته تركيب وصلة كهربائية بمنزله.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة، بورود إشارة من المستشفى العام، بوصول "زياد. ا. خ" 16 سنة طالب ومقيم بقرية زاوية فريج بدائرة المركز، جثة هامدة.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره أن سبب الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب، إثر صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية.

وبسؤال عمه "هاني. ت. خ" 38 سنة عامل زراعي ومقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء قيام نجل شقيقه بتركيب وصلة كهرباىية بمنزله، صعقه التيار الكهربائي وتوفي، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وتحرر المحضر اللازم.