قال محمد سعفان وزير القويرالعاملة، إن الحكومة، ممثلة في الوزارة، حرصت خلال الفترة الأخيرة على حل أزمة ومشاكل العلاوات المتأخرة في بعض مؤسسات القطاع الخاص.

وأكد "سعفان"، في تصريحات صحفية منذ قليل، أنه سيجري توقيع أول بروتوكول، بعد غدٍ، السبت، للاتفاق مع شركات القطاع الخاص، لبدء صرف العلاوات المتأخرة، مثل "العلاوات الاستثنائية وعلاوات الغلاء والعلاوات الدورية" التي صدرت بها قرارات من الحكومة، بشأن أعمال القطاع الخاص.

وأشار إلى أن وزارة القوى العاملة، تبذل قصارى جدها لمتابعة تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع.