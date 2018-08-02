قال محمد سعفان، وزير القوي العاملة، إن الوزارة تدرس إجراء انتخابات عمالية جديدة للنقابات التي لم توفق أوضاعها والبالغ عددها نحو 24 نقابة.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير الدورة التدريبية النقابي لأعضاء اللجان النقابية الفائزين في انتخابات النقابات العمالية الأخيرة والتي اقيمت اليوم بمصنع السويس للأسمنت.

وأضاف "سعفان"، في تصريحات صحفية له قبل قليل، أنه تم التوصل خلال الاجتماع الأخير مع بعثة منظمة العمل الدولية الذي تم عقده أمس الأول بديوان عام الوزارة إلى الاتفاق على بحث أسباب عدم توفيق بعض النقابات العمالية لأوضاعها، ما تسبب في حرمانها من إجراء الانتخابات العمالية بها، مؤكدًا أنه سيتم دراسة إجراء الانتخابات مجددًا بها بعد إزالة أسباب ومعوقات توفيق أوضاعها.