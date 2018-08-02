قرر المتحف الكندي لحقوق الإنسان، تعتيم صورة زعيمة ميانمار أونج سان سو تشي في معرض صور المدافعين عن حقوق الإنسان بالمتحف، على خلفية الأزمة الإنسانية التي تتعرض لها أقلية الروهينجا المسلمة، واتخذ المتحف (مقره مقاطعة مانيتوبا) قراره ردا على فشل "سو تشي" في انتقاد الاضطهاد الذي تتعرض له أقلية الروهينجا على يد الجيش الميانماري، والأغلبية البوذية في البلاد، واستجابة لعدد من المطالبات التي تدعو إلى فرض رقابة على زعيمة ميانمار.

وبحسب وكالة "الأناضول"، قال المتحف عقب إعلانه القرار، الأربعاء، إن "تعتيم صورة سو تشي وإشعار الزائرين بمأساة الروهينجا، سيساعد الناس على معرفة ممارساتها وفشلها في إدانة الاضطهاد"، وأضافت أنجيلا كاسي المتحدثة باسم المتحف: "نعرف أنه من المؤلم أن يرى أفراد أقلية الروهنغيا وجهها (وجه سو تشي) في هذا المعرض".

وحازت "سوتشي" جائزة نوبل للسلام عام 1991، لـ "وقوفها ضد الأحكام العسكرية، وكفاحها السلمي من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في ميانمار"، غير أنه في عام 2017، رفضت "سو تشي" رغم وجود أدلة دامغة، الاعتراف بما تواجهه أقلية الروهنغيا المسلمة من تطهير عرقي، عبر تعرض أفرادها للاغتصاب، والقتل، وحرق القرى.

وفي 25 أغسطس 2017، أطلق جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة موجة قمع ضد أقلية الروهينجا المسلمة في إقليم أراكان (راخين)، غربي البلاد، ووصفت الأمم المتحدة الحملة بأنها "تطهير عرقي"، وأسفرت عن فرار أكثر من 750 ألف روهينجي، 60 بالمئة منهم أطفال، إضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 9 آلاف آخرين.