يبدأ المخرج محمد النقلي تحضيرات الموسم الجديد من مسلسل "البيت الكبير" الذي حقق نجاحًا جماهيريًا في موسمه الأول.

وقال النقلي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه قرر استغلال نجاح الجزء الأول وتقديم جزء ثاني من العمل يحتوى على 90 حلقة، على أن يبدأ التصوير بعد عيد الأضحى المقبل في بداية سبتمبر المقبل.

ويناقش العمل قضايا المرأة في الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر وغيرها من المشاكل الاجتماعية التي لا تزال تفرض نفسها بقوة على محافظات الوجه القبلي.

مسلسل "البيت الكبير" بطولة لوسي، وأحمد بدير، وسوسن بدر، ومنذر رياحنة، وحجاج عبدالعظيم، ولقاء سويدان، والراقصة دينا، وطارق صبري، وريم هلال، ودنيا المصري، وأحمد صيام، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وأحمد النقلي، وعلى الوصال، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.