تقدم قناة "أون سبورت" تغطية استثنائية لقمة الأسبوع الأول من الدوري بين الأهلي والإسماعيلي، حيث بدأت التغطية في العاشرة صباحًا بعرض ملخصات لأبرز المواجهات التي جمعت الفريقين خلال السنوات الأخيرة، وأعدت القناة العديد من المفاجآت على مدار 12 ساعة بما يتماشى مع قيمة المباراة على المستويين الجماهيري والفني.

وتنطلق التغطية المباشرة لقمة الأهلي والإسماعيلي في الثانية عشرة ظهرًا، حيث تستضيف أميرة جمال الناقدين الرياضيين عادل كريم وأحمد عطا للحديث عن المباراة بالأحمر والأصفر والتعليق على آخر وأهم الاخبار المتدوالة في الصحف والمواقع.

وفي الواحدة وعشر دقائق يحل معلق "أون سبورت" محمد الشاذلي، ضيفًا على محمد غانم للحديث عن الجانب التسويقي والتجاري للمباراة.

وفي الواحدة و50 دقيقة يستضيف محمد المحمودي، الدكتور عادل سعد المؤرخ الرياضي للحديث عن تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي وأهم وأبرز المحطات، وفي الثالثة عصرًا يستعرض أحمد خيري أخر وأهم الأخبار المتعلقة بالمباراة.

وفي الثالثة والربع عصرًا تقدم ميرهان عمرو كل ما تتناوله مواقع التواصل الاجتماعي عن المباراة، وفي الثالثة والنصف عصرًا تقدم القناة المباراة عبر ريشة رسام الكاريكاتير الشهير عمرو جمال في لقاء تديره أميرة جمال.

وفي الرابعة وخمس دقائق يقدم بلال رزق فقرة تحليلية يستضيف فيها حمادة صدقي المدير الفني السابق لمنتخب الشباب وأحمد سمير فرج وأحمد العش لاعبي الأهلي والإسماعيلي السابقين إلى جانب أحمد الشناوي الخبير التحكيمي لقناة "أون سبورت" للحديث عن المباراة.

وفي الخامسة والنصف ينطلق ستوديو مباراة الجونة والمصري الذي يقدمه كريم خطاب ومعه محمد أبو العلا ومحمد فضل وعمرو الدسوقي محللي قناة "أون سبورت".

وفي الثامنة مساءً ينطلق الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والإسماعيلي والذي يشهد الظهور الأول للكابتن أحمد شوبير في استاد مصر لتقديم الاستوديو التحليلي للقاء ومعه طه إسماعيل وحازم إمام ووليد صلاح الدين وحمزة الجمل.

ويشهد الاستوديو فقرات مختلفة ونقل تلفزيوني بالدوري المصري كما سيجري تقديم فقرات تحليلية من أرض الملعب حيث يقدم كريم رمزي فقرة تحليلية مع أحمد سامي المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش وأيضا يقدم أحمد عز وكريم سعيد فقرة للتحليل الرقمي عن المباراة من قلب الملعب.

واستعانت القناة بعدد كبير من المراسلين لتغطية جميع الجوانب والأحداث في كل مكان وكذلك رصد شامل للأخبار وآراء الجماهير.