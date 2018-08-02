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قمة مبكرة بين الأهلي والإسماعيلي

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هل تسلم تركيا "واشنطن" القس الأمريكي مقابل الحصول على "جولن"؟

هل تسلم تركيا "واشنطن" القس الأمريكي مقابل الحصول على "جولن"؟

النقلي لـ"الوطن": تصوير الجزء الثاني لـ"البيت الكبير" بداية سبتمبر

النقلي لـ"الوطن": تصوير الجزء الثاني لـ"البيت الكبير" بداية سبتمبر

زحام أمام مكاتب "تموين كفر الشيخ".. مواطنة: "الأوراق مش واضحة"

زحام أمام مكاتب "تموين كفر الشيخ".. مواطنة: "الأوراق مش واضحة"

اعتماد نتيجة امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية في المنيا

اعتماد نتيجة امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية في المنيا

بدء تنسيق القبول بالمدن الجامعية بالإسكندرية

بدء تنسيق القبول بالمدن الجامعية بالإسكندرية

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فاروق حسنى يرد على جلال الشرقاوى: يُعيد إحياء معركة قديمة بلا مبرر ومسرح الفن قنبلة موقوتة تهدد «معهد الموسيقى» وهو صرح أثرى

فاروق حسنى يرد على جلال الشرقاوى: يُعيد إحياء معركة قديمة بلا مبرر ومسرح الفن قنبلة موقوتة تهدد «معهد الموسيقى» وهو صرح أثرى

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ابنة شهيد الشرطة بالبدلة الميرى: ماشفتش بابا لكن سمعت عن بطولاته كتير

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