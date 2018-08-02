احتفل مركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، بتخرج الدورة التدريبية المتخصصة للإعلاميين الفلسطينيين، وتحويل مركز تدريب الأفارقة إلى أكاديمية تدريب الأفارقة والعرب.

وقال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في كلمته بالحفل: "نحن نهتم بالقضية الفلسطينية ونتابعها بشكل موضوعي، وحسنًا إن توافق كل العرب، مصر والسعودية والأردن وفلسطين، على أن أي خطة لسلام الشرق الأوسط تتجاهل حق الفلسطينيين الواضح في إقامة دولة فلسطينية مرفوضة، ومن ثم فإن ما سُمي (صفقة القرن) يرفضها كل القادة العرب، لأنها تسقط حق الفلسطينيين في أن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة".

وأعرب الدارسون عن استفادتهم من الدورة بشقيها النظري والعملي، وتعلمهم على أيدي الخبراء والمتخصصين من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، ونخبة من خبراء الإعلام والإعلاميين، والحميمية التي وجودها داخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في نهاية اللقاء، أن الهدف من هذه الدورات خدمة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني أجمع.