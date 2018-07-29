عقب الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ما يخص القضية الفلسطينية وصفقة القرن، قائلا إنه يرى إن صفقة القرن هو مصطلح إعلامي أكثر منه سياسي، مؤكدا أن موقف مصر واضح من القضية، وأننا ندعم قوانين وقرارات الأمم المتحدة.

وأضاف "السيسي"، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب أن مصر تقول إنها مع حدود ما قبل 1967، وأن القدس فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع أن مصر تسعى لعمل مصالحة بين السلطة وحماس، حتى يكون هناك قيادة واحدة للتفاوض على القضية الفلسطينية، كما تسعى لتخفيف المعاناة التي يعيشها 2 مليون مواطن في غزة.