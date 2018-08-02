حذرت وزارة الصحة والسكان، من تناول نوعين من المكملات الغذائية المغشوشة في الأسواق خلال الفترة الماضية.

وأصدرت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، منشورا حمل رقم 53 لسنة 2018 للتحذير من النوعين، موضحة أن المكمل الغذائي الأول يحمل اسم Hyper Juice ومكتوب على العبوة أنه من إنتاج شركة العبور للصناعات الدوائية الحديثة عام 2017 لصالح شركة ماريا فارم، حيث أفادت شركة العبور أن المستحضر المذكور توقف إنتاجه منذ عام 2015.

وأشارت إدارة الصيدلة إلى أن المكمل الثاني تحت اسم هيموترون شراب ومدون عليه رقم تسجيل 2003/3420 وتنتجه شركة العبور للصناعات الدوائية الحديثة لصالح شركة أرومية للأدوية والمستحضرات الطبية، حيث أفادت شركة العبور بأنها لم تنتج المستحضر المذكور.

وطالبت وزارة الصحة بتحريز أي كميات من المستحضرين في المستشفيات العامة والخاصة.