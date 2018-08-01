حذرت وزارة الصحة والسكان، في تقرير صادر منها اليوم، الحجيج من الأمراض الصدرية المعدية وخصوصًا التي تصيب الجهاز التنفسي.

وذكر التقرير: "يعتبر موسم الحج مناخًا لانتشار العديد من الأمراض، وخصوصًا المُعدية منها التي يصاب بها العديد من الحجاج نتيجة الازدحام والاختلاط، وأبرزها الصدرية المعدية".

وأضافت "الصحة" في تقريرها: "ومن المعلوم أن الحجاج معرضون للإصابة ببعض الأمراض المٌعدية التي قد تبقى أعراضها بعد عودتهم من الحج، وذلك لأسباب كثيرة منها كثرة الزحام".

ونصحت الوزارة الحجيج باتخاذ الاحتياطات اللازمة، وخصوصًا مرضى الجهاز التنفسي ممن ينوون الحج، مضيفة: "الحاج قد يصاب بالعدوى، وبعد فترة الحضانة للعدوى، قد تظهر الأعراض عليه خلال الحج أو بعد العودة إلى مدينته بسبب قصر فترة الحج، وخصوصًا بالنسبة لحجاج الداخل الذين يعودون مباشرة إلى مدنهم بعد انتهاء مناسك الحج".