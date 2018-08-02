يعرض مهرجان القاهرة الدولي للمسرح عبر سينما الهناجر خمسة عروض مسرحية من ذاكرة المهرجان ويقيم ندوات مصاحبة للعروض، وذلك طوال شهر أغسطس أيام الأحد والأربعاء من كل اسبوع وعلى مدار ثلاث أسابيع في الثامنة مساءا.

وسوف يعقد لقاء قصير الأحد 5 أغسطس في السادسة والنصف قبيل بدء عرض هاملت مع الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان والمخرج عصام السيد المنسق العام لدورة اليوبيل الفضيث يستعرضان خلالها بعض التفاصيل الخاصة بالفعاليات قبيل المهرجان.

ويشرف على برنامج ذاكرة المهرجان الدكتور محمد أمين عبد الصمد والذي اختار مجموعة من العروض المنتمية لثقافات مختلفة وواقع مسرحي متعدد، وتبدأ العروض يوم 5 اغسطس على شاشة سينما الهناجر الساعة الثامنة مساء وتستمر طوال الشهر.

وتبدأ العروض الأحد 5 أغسطس بعرض هاملت يعقبه ندوة للدكتورة هايدي بيومي، ويقدم الأربعاء 8 اغسطس مسرحية فويتسك وتعقب عليها الدكتورة مها عبد الرازق، كما يعرض الأحد 12 اغسطس مسرحية أسرع ويعقب عليها الدكتور محمد سمير الخطيب،وتختتم الفعاليات يوم الأحد 19 اغسطس بعرض أوديب ويعقب عليه الدكتور محمد شيحة.