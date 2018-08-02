أعلن المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ترتيب مصر الدولي في المؤشر الفرعي للبحوث والتطوير لمؤشر الابتكار العالمي، موضحا انها تقدمت مرتبة مقارنة بالعام الماضي.

وذكر المرصد، في بيان اليوم: تقدمت مصر من المرتبة 54 عام 2017 إلى المرتبة 53 هذا العام، وفقا لتقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2018.

ويتكون المؤشر الفرعي للبحوث والتطوير من 4 مؤشرات هي: مؤشر أعداد الباحثين ومؤشر الإنفاق على البحث والتطوير ومؤشر متوسط الإنفاق على الشركات الخاصة ومؤشر متوسط أعلى 3 جامعات في ترتيب QS.

وتقدمت مصر هذا العام 10 مراكز في مؤشر الابتكار العالمي الصادر من المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لتصبح مصر في المرتبة الـ95 عالميا.