قالت فضائية "أكسترا نيوز" في خبر عاجل لها منذ قليل، إن وزيرة الدفاع الايطالية إليزابيتا ترينتا أكدت للسفير المصري "القاهرة شريك لا غنى عنه في منطقة البحر الأبيض المتوسط لتحقيق السلام والاستقرار، وتحرير المنطقة من الإرهاب".