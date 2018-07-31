"الخارجية" تتواصل مع إيطاليا بشأن ملابسات وفاة مصري إكلينيكيا

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنهم يتابعون مع السلطات الإيطالية عبر السفارة المصرية في روما ملابسات وفاة المواطن حسن رمضان مخيمر شرف "إكلينيكيا"، بعد نقله من محبسه في سجن مدينة "فيتربو" بإيطاليا إلى مستشفى المدينة نتيجة محاولته الانتحار، طبقا لما أفادت به إدارة السجن.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن السفارة المصرية في روما تحركت فور تلقيها خطابا رسميا من إدارة السجن يوم 24 يوليو 2018 بشأن نقل المواطن في حالة حرجة إلى المستشفى نتيجة مضاعفات ناتجة عن محاولته الانتحار في محبسه الانفرادي، مطالبة إبلاغ والدة المواطن بالواقعة مع موافاتها بدعوة من إدارة السجن لزيارته في المستشفى بإيطاليا، وتواصلت السفارة مع أحد أقرباء المواطن في إيطاليا لإبلاغه بما تقدم.

وأضاف: "كما قامت بنقل رغبة الأسرة إلى المستشفى والسجن في الحصول على التقارير الطبية الخاصة بالمواطن للإطلاع على ملابسات الحادث، إلا أن إدارة المستشفى أبلغت مساء يوم 30 يوليو 2018 السفارة بوفاة المواطن إكلينيكيا نتيجة المضاغفات الناتجة عن محاولة الانتحار".

وأضاف "أبوزيد" أن السفارة من جانبها أرسلت وفدا في اليوم التالي مباشرة إلى مدينة "فيتربو"، لمقابلة مسئولي المستشفى والسجن للوقوف على ملابسات الحادث، حيث اجتمع الوفد مع مسئولي المستشفى، الذين أفادوا بأن الفقيد قد نقل إلى المستشفى يوم 23 يوليو 2018 في حالة فقدان وعي تامة، حيث اتضح أنه حاول الإنتحار شنقا في محبسه.

وأكد مسؤولو المستشفى أن المواطن توفي إكلينيكيا. كما التقى وفد السفارة مع مسئولي السجن في المدينة، والذين أكدوا ما سبق أن أفادت به المستشفى.

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن السفارة المصرية في روما مازالت على تواصل مع أسرة الفقيد، لإبلاغها بأي تطورات في هذا الصدد، مع قيامها بمخاطبة إدارة السجن بمذكرة رسمية للمطالبة بإجراء تحقيق رسمي في الحادث للتعرف على ملابساته، فضلا عن الحصول على التقارير الطبية الخاصة بالمواطن من المستشفى، علما بأن السفارة ستوفد أحد أعضائها لمدينة "فيتربو" لمتابعة التحقيقات.