قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن موسم فيضان النيل والذي يبدأ في شهر أغسطس من كل عام مبشر هذا العام بالخير، وأن خزان سد النهضة في أثيوبيا لم يتم البدء في ملئه حتى الآن.

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة الدقهلية اليوم، لافتتاح "كوبري حادوس" على مصرف بحر حادوس التابع للإدارة العامة لسرعة السلام ومشروعات الري بالمنصورة والذي يربط بين محافظتي الدقهلية والشرقية، كيلو 6.5، وكان في استقبال وزير الري الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمهندس سعد موسى، وكيل وزارة الري بالدقهلية، ورؤساء مركزي المطرية والمنزلة، ونواب الدائرة.

وأضاف عبد العاطي، أن مصر شهدت هذا العام أقل نسبة مخالفات على مدار زراعة الأرز وهذا ناتج لزيادة الوعي لدى المزارعين، وسياسة الترشيد مهمة، ونوجه الشكر لكل الفلاحين الذين التزموا بخطة زراعة الأرز.

وأشار إلى أننا نعمل من أجل أن تصل المياه للجميع، ونعمل على مدار 24 ساعة لحل أي مشكلة طارئة، وتلبية كل احتياجات المواطنين لمياه الشرب، ولكن الزيادة السكانية تلتهم الكثير فزيادة عدد السكان بمقدار مليون واحد يحتاج منا تدبير مليار متر مياه، والمتر الواحد يحتاج 8 جنيهات لمياه الشرب ومقلهم للصرف، وبالتالي نحتاج حوالي 16 مليار جنيه لكل مليون نسمة زيادة.

وذكر أن المحطة التي جرى افتتاحها في سهل الحسينية، لرفع وتحسين كفاءة الصرف وتخدم 85 ألف فدان وحمايتهم من الغرق وتكلفة المحطة 100 مليون جنية وتكلفة الفدان الواحد حوالي 1200 جنيه، والدولة تحملتهم من أجل راحة الناس علشان ينتجوا ويتشغلوا في أمان بدون أي مخاطر.

وأكد أننا نقيم مشروعات في كل مصر لخدمة الشعب المصري كله، وأي مبالغ تصرف على التنمية والإنتاج وتسهيل حركة وتوصيل مرافق، وذلك في إطار الخطة القومية للموارد المائية "2017-2037" والتي تتكلف 900 مليار جنية تشارك فيها 9 وزارات، وما يخص وزارة الري استثمارات بحوالي 240 مليار جنية ما ننفذه جزء من الخطة القومية.

وصرح المهندس سعد موسي، أن كوبري حادوس تكلفته تصل إلى 26 مليون جنيه وطوله حوالي 89 مترا، وعرضه 14 مترا ويربط محافظات الدقهلية والشرقية وبورسعيد، بالإضافة إلى ربط مراكز الدقهلية الشمالية.