أعلن اللواء رفعت حتاتة، رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، عن رفع حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات بين عاملى النظافة والأمن الإدارى العاملين بالمحطات والقطارات طوال أيام عيد الأضحى، وذلك لتوفير كافة الخدمات الأمنية لجموع الركاب المسافرين عبر القطارات على الوجهين القبلى والبحري.

وقال حتاتة، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه سيتم تعقيم جميع القطارات من الداخل والخارج، لمطاردة الفئران، وتنظيف التى سيجري الدفع بها ضمن جداول تشغيل أيام إجازات عيد الأضحى، حتى يشعر المواطن بوجود تحسن في الخدمة والنظافة، تزامنا مع تنظيف جميع المحطات، موضحا أن هناك تعليمات لجميع أفراد الأمن الإداري بتوفير الحماية للركاب.