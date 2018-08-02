أعلن بنك إنجلترا المركزي، اليوم، رفع أسعار الفائدة من 0.50 إلى 0.75 بالمائة، بزيادة 25 نقطة أساس، وهو الرفع الأول خلال العام الجاري، وأوضح البنك في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، أن قرار الزيادة جاء بإجماع أعضاء لجنة السياسية النقدية، وبحسب البيان، فإن القرار يأتي لتحقيق هدف التضخم عند 2 بالمائة، وللمساعدة في الحفاظ على النمو والعمالة.

وبلغ معدل التضخم في بريطانيا نحو 2.4 بالمائة في يونيو الماضي، نتيجة انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني وارتفاع أسعار الطاقة.

وتابع البيان، أن اللجنة صوتت بالإجماع على الاحتفاظ بمخزون مشتريات السندات من الشركات غير المالية من الدرجة الاستثمارية، وذلك بإصدار احتياطات من البنوك المركزية بمبلغ 10 مليارات جنيه إسترليني، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

جدير بالذكر، أن آخر رفع للفائدة قام به بنك انجلترا في نوفمبر 2017، من 0.25 بالمائة إلى 0.50 بالمائة.