نظمت إحدى الشركات العاملة في مجال المياه المعدنية "نستله"، بالتعاون مع شركة أدوية، ومحافظة القليوبية، ومديرية الشئون الصحية ببنها، قافلة طبية للكشف عن فيروس "سي" في عدة قرى بمحافظة القليوبية.

ونجحت القافلة في الكشف عن قرابة 90% من أهالي كفر الأربعين، وجمجرة، والقري المجاورة لجعلها خالية تمامًا من المرض، حيث تضمنت القافلة حملة توعية بمخاطر المرض.

وأعلنت شركة "نستله" للمياه عن تحمل كافة التكاليف اللازمة لمراحل الكشف والتحاليل والعلاج وإجراء التحليل اللازم للكشف المبدئي "Elisa" على المريض، ثم تحويله لعمل تحليل الـ PCR للتأكد من إصابته، وتكاليف العلاج لمن يثبت إصابته بالمرض.

وأكد محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي، أهمية دور المشاركة المجتمعية ومساهمة الشركات والمصانع بدائرة المحافظة خاصة نستله للمياه في المساهمة بتنمية القرى الأكثر احتياجاً للخدمات، مشيرا إلى أنه يرحب بكل مستثمر جاد يساهم في إيجاد استثمارات جديدة وفرص عمل للشباب للحد من البطالة في المحافظة.