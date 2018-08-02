تسجيل الدخول
البرلمان
سياسة
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مرسى مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
الدولة
العرب و العالم
حوادث
رياضة
المزيد +
منوعات
فن وثقافة
اقتصاد
تحقيقات وملفات
سيارات
مجتمع
الانتخابات
أي خدمة
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
أنجب 30 طفلا.. تعرف على دلالات أسماء أبناء "محمد علي باشا"
"كفرالشيخ الرياضي" يعلن الحداد على وفاة عميد التربية الرياضية الأسبق
تجديد حبس ضابط في "رشوة رئيس مصلحة الجمارك" لمدة 15 يوما
مدير مستشفيات جامعة المنصورة: القضاء على قوائم الانتظار لزراعة القوقعة
تركيا تعد هجومها المضاد بعد العقوبات الأمريكية
حكاية دخول مادة "التشريح" لأول مرة "مدرسة الطب" في عهد محمد علي باشا
اختيارات الوطن
أهم حوادث الملاحة الدولية في مضيقي "هرمز" و"باب المندب"
في ذكرى وفاته.. قصة دخول الطباعة إلى مصر بـ"عهد محمد علي" عام 1820
أماكن وشروط الحصول على شقة من الإسكان الاجتماعي
أحمد زويل الذي لا تعرفه.. رسم "ناصر" وعشق "سومة" ولعب كرة السلة
فاروق حسنى يرد على جلال الشرقاوى: يُعيد إحياء معركة قديمة بلا مبرر ومسرح الفن قنبلة موقوتة تهدد «معهد الموسيقى» وهو صرح أثرى
أغرب حالات الزواج في العالم.. تعرف عليها
الأكثر قراءة
بعد القبض عليه.. تعرف على القضايا المتهم فيها محمد محسوب
محمد محسوب: الشرطة الإيطالية تحتجزني تمهيدا لتسليمي للسطات المصرية
بالفيديو| تامر حسني يطرح "100 وش" مع شيبة وحجاج ودياب
حبس ضابط بـ"التهرب الضريبي" 4 أيام في قضية "رشوة الجمارك"
مشادة بين ناقد رياضي ومجدي عبدالغني.. والأخير: "إنت عارف أنا ابن مين"
القرموطي ينفي زواج سلمى الشماع من أرمل فاتن حمامة
خبير جنائي عن استئصال قرنيات المتوفين: لا حماية لجسد الميت في القانون
"الكهرباء": خصم مبلغ مقابل خدمة العملاء من كروت الشحن المدفوعة مقدما
بالفيديو| مقتل طفل على يد والده بعدما سب جدته
«إيطاليا»: «حسن» انتحر فى السجن.. وأسرته: تعرض للتعذيب
أحد مؤسسي "الجزيرة": قطر حرضت على ثورة يناير.. ووصول مرسي للحكم أرعبني
تشييع جنازة ضابط شرطة وأسرته بعد مصرعهم في حادث بالعين السخنة
عاجل