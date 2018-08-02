صرح البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقى خطابًا من نظيره الكوري الشمالي كيم أون، لمتابعة نتائج قمة سنغافورة، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.