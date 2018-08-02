أمر عبد الله السماحي، مدير نيابة منية مركز النصر، بإشراف المستشار خالد خضر، المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية، بحبس 3 من أشقاء مستريح منشية عاصم، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد توجيه تهمة تلقي أموال من الجمهور واستثماره بدون قيد للشركة بهيئة الاستثمار والامتناع عن سدادهم.

وقرر حبس كلا من "السيد. ع"، وشقيقة محمد، وشقيقته فاطمة، بعد تقديم أهالي مركز منية النصر بلاغات بتلقيهم أموال بحجة الاستثمار ومقابل أرباح شهرية وصلت إلى 40%، وبسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب "زاهر. ع"، 46 سنة، حاصل علي ليسانس حقوق والملقب بالمستشار.

وكان عد كبير من المواطنين قد اتهم المتهم الرئيسي بتلقي أموال منهم وذلك بمساعدة أشقائه في قرية منشية عاصم مركز منية النصر، وكان منتظم في سداد الأرباح حتى 20 يوليو 2018 وبعدها اختفى بعد أن أخذ كل أملاكه في القرية.