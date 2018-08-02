قال الفنان عادل عبده رئيس قطاع البيت الفني للفنون الشعبية، لـ"الوطن" إنه يستعد لافتتاح مسرح محمد عبدالوهاب، يوم 22 أغسطس الجاري، بحضور وزيرة الثقافة، وقيادات الوزارة، وسيكون الافتتاح بالأوبريت الضخم "فرحانة".

الأوبريت يضم نخبة كبيرة من النجوم وهم الفنان أحمد سلامة، المطربة شاهيناز، الفنان ماهر سليم، المطرب سمسم شهاب، الفنان ماجد القلعي، المطربة فريدة عمر، الفنانة ليلى صدقي، الفنان محمد شلش والفناني مروة نصير ونخبة كبيرة من شباب فرقة رضا.

الاستعراضات من تصميم حسن عفيفى، وألحان علي سعد، وتوزيع يحيى الموجي، وديكور أحمد عبد العزيز، وملابس كوثر محمد من تأليف وأشعار محمد الصواف، ومخرج منفذ محمود كامل، سيد ابراهيم، وإخراج حسام الدين صلاح.