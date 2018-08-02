تنطلق علي ملاعب نادي جزيرة الورد بالمنصورة، اليوم، بطولة الجمهورية لمنطقة شرق الدلتا للتنس في الفترة من 2 حتى 19 أغسطس الحالي لجميع المراحل العمرية بمشاركة 450 لاعبا ولاعبة يمثلون 30 ناديا من أندية مصر أبرزها الجزيرة والصيد والأهلي وهليوبوليس وسماش وسبورتج وسموحة وجزيرة الورد وإستاد المنصورة والشرطة بالمنصورة ووادي دجلة، ويشرف على البطولة 17 حكما للبطولة من الاتحاد المصري للتنس.

وقال المقدم أحمد الجندي، عضو مجلس إدارة منطقة شرق الدلتا للتنس، في تصريح صحفي، إن تلك البطولة تعتبر من أكبر البطولات على مستوى الجمهورية وتشهد منافسات عديدة، مشيرا إلى أن منطقة شرق الدلتا للتنس تسعي إلى نشر لعبة التنس في محافظات الدلتا لتخريج جيل جديد من اللاعبين والعمل على بناء بطل عالمي جديد مثل اللاعب العالمي محمد صفوت ابن نادي جزيرة الورد والمصنف دوليا.

ووجه اللواء سامي الجندي رئيس مجلس إدارة منطقة شرق الدلتا للتنس، الشكر للمحاسب طارق عبدالهادي، رئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة على تذليل كافة العقبات أمام جميع اللاعبين والحكام من أجل إنجاح البطولة.