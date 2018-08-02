أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن إنجازات النقابة خلال الفترة الماضية لا تحسب لشخصه فقط، بل لمجلس النقابة العامة، ومجالس النقابات الفرعية التي شاركت بالرأي والمشورة والتنفيذ في كافة القرارات الهامة.

وأضاف عاشور: "لن نسمح بأن تذهب مواردنا وأموالنا لغير المشتغلين، ونحن في حالة دفاع شرعي عن أموال المحامين المشتغلين".

وعن تنقية الجداول، قال عاشور، خلال الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة والفرعيات، اليوم الخميس، بنادي المحامين بالمعادي، إن المحامين يطالبون بتنقية الجداول منذ سنوات، وضوابط تجديد الاشتراك وضعت بالاشتراك مع النقابات الفرعية، ومجلس النقابة العامة ناقشها تفصيليًا في عدة جلسات.

وتساءل نقيب المحامين: "هل هناك محامي مشتغل قهرته النقابة واختفى من غرف المحامين نتيجة للضوابط؟ بالتأكيد لا، ونستطيع أن نقول إن جداول النقابة تقتصر الآن على المحامين الممارسين للمهنة فعليًا بشكل كبير، وانخفض عدد العضوية من 380 ألف إلى 150 ألف عضو"، مشددًا أن موارد النقابة لم تتأثر مطلقًا بعملية تنقية الجداول.

وأضاف: "قرارات تنقية الجداول هدفها مهني فقط، ولم تكن بهدف تعقب سياسي لشخص أو فئة معينة"، مشيرا إلى أن نقابة المحامين ليست مسؤولة عن حق العمل لخريجي كلية الحقوق، لكنها مسؤولة فقط عمن يتوافر عليه الشروط للانضمام للنقابة مع استمرار ممارسته للمهنة وفقا للقانون، كما أنها مسؤولة عن العاملين بالمهنة داخل مصر.

وعن الأحكام الصادرة من القضاء الإداري، نوه نقيب المحامين: "حزمة الأحكام الأولية الصادرة يمتنع على من أصدرها إطلاقها وفقا لقانون المرافعات لكون بعض القضاة أصحاب مصلحة، وفقا لما أعلناه تفصيليًا سابقًا، ومستمرون قضائيًا في الدعاوى الدستورية ودعاوى المخاصمة".