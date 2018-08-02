انتهى اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين، والنقابات الفرعية، برئاسة النقيب العام سامح عاشور، بنادي المحامين بالمعادي، منذ قليل، بمشاركة قرابة 32 نقابة فرعية، وحضور 22 نقيبا فرعيا، بناء على طلب عدد من النقابات الفرعية.

وأسفر الاجتماع عن عدد من التوصيات، هي:

- التأكيد على وحدة كيان نقابة المحامين، ورفض كافة دعوات "شق الصف" لما فيها من خطر يهدد المهنة، كما أن إصدار كارنية العضوية هو حق أصيل للنقابة العامة دون غيرها وفقا للقانون.

- تكليف لجنة للتحقيق مع نقيب شمال الدقهلية، محب مكاوي، على أن تضم اللجنة كل من حسن أمين نقيب جنوب القاهرة، وهشام زين نقيب شمال القاهرة، وشعبان زكريا نقيب حلوان، على أن ترفع تقريرا بنتائج التحقيق للنقابة العامة.

- دعوة النقباء الفرعيين لاستكمال تشكيل صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، على أن يتم اختيار 4 نقباء بعضوية اللجنة، على أن يكون من بينهم ممثلا لنقابات القاهرة الكبرى.

- تشكيل لجنة من النقباء الفرعيين لوضع خطة عمل المؤتمر السنوي العام للمحامين، وقيمة اشتراك المحامي، ومواضيع ولجان المؤتمر بالتعاون مع هيئة مكتب النقابة العامة، لنجاح المؤتمر وتؤديه للدور المنتظر منه.