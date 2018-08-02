قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن مصر تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب، منذ 7 سنوات.

وأضاف سلامة، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حقائق وأسرار"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري عبر فضائية "صدى البلد"، أنه من المهم دعم القوى الاقتصادية والعسكرية والأمنية للبلاد، إضافة للقوى الناعمة لتدعيم جبهة البلاد.

وتابع: "يجب تحصين المجتمع ضد كل الأفكار الظلامية والتخلف والإرهاب"، متابعا: "صوت العرب في عصر الرئيس جمال عبدالناصر كانت أقوى من الجزيرة وCNN وBBC، وكان عندنا إذاعة وادي النيل، وكان عندنا إذاعات موجهة لكل دول أوروبا والعالم العربي".

وأكد نقيب الصحفيين، ضرورة دعم الصحافة والإعلام في هذه الفترة في إطار منظور شامل لمقاومة العنف والإرهاب.