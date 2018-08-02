قال مجدي الصباغ، المتحدث الرسمي لهيئة السكك الحديدية، إن الهيئة ستوفر 182 ألف مقعد إضافي خلال الفترة من 15 أغسطس حتى 31 أغسطس رحلات ذهاب وعودة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في مصر"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الهيئة ستحرص على تشديد الرقابة على أماكن بيع التذاكر منعًا لظهور السوق السوداء، مطالبا المسافرين بإظهار الرقم القومي على الشباك لتوفير الوقت وأخذ البيانات بطريقة سريعة بما يمنع التكدس أمام شبابيك التذاكر".

وأشار إلى أنه سيتم توفير 26 قطارا إضافيا مميزا ومكيفا خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه سيتم توفير 8 قطارات لخط "القاهرة - أسوان"، بالإضافة إلى توفير قطارات أخرى على خط "القاهرة والإسكندرية"، وقطارات إضافية للنوبة.