قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن الدروس الخصوصية صارت ظاهرة خطيرة تهدد المجتمع المصري وتؤثر بالسلب على الأسر المصرية وشخصية الإنسان ومستواه التعليمي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في مصر"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "جزء بسيط من المدرسين بيشتغلوا في مجال الدروس الخصوصية، والغالبية محترمين جدًا وملتزمين بالقانون وعارفين دورهم التربوي".

وتابع: "الوزارة ستتقدم بقانون تعليمي للبرلمان في الدورة القادمة، ليكون تعليمًا موحدًا ومنظمًا للعملية التعليمية بما يتوافق مع رؤية 2030 التي تهدف إلى بناء إنسان مصري مختلف، منها مواد مختصة بظاهرة الدروس الخصوصية والقضاء عليها".

وأردف، أنه بموجب القانون الجديد ستتحول الدروس الخصوصية من جنحة إلى جناية.

وأوضح، أن منظومة المرتبات ستختلف في النظام التعليمي الجديد للقضاء على الدروس الخصوصية، معقبًا: "لكن مش هنقضي على الدروس الخصوصية في يوم وليلة".