بدأ افتتاح أولى فعاليات مهرجان مهرجان القلعة الدولي الدولي للموسيقى والطبول بالسلام الجمهوري.

وكرّمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، ووزير الآثار خالد عنان، عددًا من رموز الفن والإعلام الذين أثروا تاريخ المهرجان في دوراته السابقة.

وجاء على رأس التكريمات المطربان هانى شاكر، ومدحت صالح، وعازف الكلارينيت بأوركسترا القاهرة السيمفوني ورئيس البيت الفنى الأسبق الدكتور محمد حمدي، وعازف الفيولا علاء خليل، وسيد أمين أبو الهدى مخرج حفلات الأوبرا بالتليفزيون المصري.