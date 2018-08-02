6 دول تشارك فى مهرجان القلعة الـ27.. و15 جنيهاً سعر التذكرة

حالة فنية مميزة ينتظرها الجمهور كل عام، تبدأ مع انطلاق فعاليات الدورة الـ27 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، التى تنظمها دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر، حيث تستمر فعالياتها حتى 17 أغسطس الحالى، تحت إشراف الدكتور مجدى بغدادى، رئيس البيت الفنى.

ويشهد المهرجان تكريم مجموعة من رموز الفن والإعلام ممن أثروا تاريخ المهرجان فى دوراته السابقة، وهم: المطربان هانى شاكر ومدحت صالح، ومحمد حمدى عازف الكلارينيت بأوركسترا القاهرة السيمفونى، وعازف الفيولا علاء خليل، وسيد أمين أبوالهدى مخرج حفلات الأوبرا بالتليفزيون المصرى، والكاتبة والناقدة الصحفية كريمان حرك، بالإضافة إلى خبير ضبط وصيانة البيانو حاتم منصور.

وقال الدكتور مجدى صابر إن العمل على الدورة الحالية من المهرجان استغرق وقتاً طويلاً، إذ تم تكثيف الجهود فى آخر 4 أشهر فيما يتعلق بالاتفاقات والتعاقدات مع الفرق. وأضاف لـ«الوطن»: «من المؤكد أن الدورة الـ27 تشهد تغيرات كثيرة، أهمها الحرص على تنوع الفرق المشاركة فى المهرجان وعدم تكرار الأسماء بشكل كبير، كما حرصنا على الاستعانة بالفرق والمطربين الذين يتفاعل معهم الجمهور، ولدينا 37 حفلة سيشارك فى إحيائها نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى».

وتابع: «المشاركة الدولية فى فعاليات المهرجان من أبرز ظواهر هذا العام، فهناك فرق فنية من 6 دول عربية وأجنبية، حيث تشارك الصين بفرقتين الأولى فرقة الشباب والأطفال الصينية التى ستقدم عروضها فى الافتتاح، ثم فرقة أوركسترا الصين للموسيقى التقليدية وستبدأ عروضها يوم 13 أغسطس الحالى، وذلك بالإضافة إلى فرقة «ايكال انسمبلى» المكسيكية وفرقة بنما، بجانب فرق تونس وسوريا، كما تقدم الفنانة دلال أبوآمنة مع فرقتها أغانى التراث الفلسطينى، وبالطبع هذه تجربة مختلفة».

وأشار إلى أن التذاكر تم تسعيرها بـ15 جنيهاً بدلاً من 10 جنيهات فى العام الماضى، متابعاً: «كان هناك حرص ألا تزيد أسعار التذاكر بشكل كبير حتى تناسب جمهور القلعة، فنحن متمسكون بحقهم فى الاستمتاع بالفنون خارج جدران الأوبرا، لتصل إليهم أينما كانوا، وهذا جزء من الرسالة الأساسية فى مواجهة الجهل والتطرف والأفكار الظلامية بالموسيقى والغناء والفن الراقى». وأكمل: «هذا العام قررنا الدفع بـ7 آلاف كرسى للزوار، ولدينا خطة موضوعة فى حال زيادة أعدادهم، كما قمنا بزيادة عدد الشاشات ووضعها فى أكثر من مكان حتى يتفاعل معها الجمهور، وتم توفير أوتوبيسات لنقلهم من مدخل القلعة إلى مسرح المحكى بالأوبرا، ومن المقرر أن يتم نقل الاحتفاليات على الهواء مباشرة من خلال التليفزيون المصرى».