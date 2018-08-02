أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الخميس، وفاة أول حاج بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، نتيجة أزمة قلبية حادة أدت إلى هبوط حاد في الدورة الدموية، وذلك في مستشفى أجياد بمكة المكرمة.

وأوضح الدكتور محمد شوقي، رئيس البعثة الطبية للحج، أن الحاج يدعى جلال سعد محمد مرزوق، يبلغ من العمر 56 عاما، من محافظة الغربية، يتبع حج قرعة الداخلية، لافتاً إلى أنه أثناء أداءه مناسك العمرة، اليوم، تعرض لأزمة قلبية وتم نقله إلى المستشفى، وتوفي هناك.

وأشار إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.