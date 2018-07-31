أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان، أن الوزيرة الدكتورة هالة زايد، تتابع مع قيادات البعثة الطبية للحج بعد سفرها إلى الأراضي المقدسة الاستعدادات التي تجري لاستقبال ضيوف الرحمن في السعودية.

وقالت المصادر، إن الوزيرة وجهت الدكتور محمد شوقي، رئيس البعثة الطبية للحج، بتقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية الممكنة للمرضي، والتنسيق مع السلطات المعنية بالشئون الصحية بالمملكة للتنسيق للتعاون المشترك بين الجانبين.

وأوضحت المصادر أن هناك حالة من التفاؤل تسود قيادات "البعثة" بسبب ميكنة شئونها، وتواجد ملف بالتاريخ المرضي لكل حاج، ما سهل توفير الأدوية التي يحتاجونها، بالإضافة إلى الأدوية والمستلزمات التي قد يحتاجها الحجيج في السعودية بسبب "الأمراض المعدية".

وأشارت إلى أن هناك برامج توعوية بشأن الحالة الصحية للحجيج ستقدم لـ"ضيوف الرحمن" بالأراضي المقدسة.