قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تعديل الجدول الخاص باستقبال المواطنين، لإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية، بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأعلنت "التموين" جدول المواعيد الجديدة كالآتي:

الأسبوع الأول (1/8- 10/8): حاملي البطاقات التموينية الذكية التي ينتهي أرقامها من جهة اليمين بـ(0).

الأسبوع الثاني (11/8- 17/8): حاملي البطاقات التموينية الذكية التي ينتهي أرقامها من جهة اليمين بـ(1).

الأسبوع الثالث (18/8- 31/8): حاملي البطاقات التموينية الذكية التي ينتهي أرقامها من جهة اليمين بـ(2).

الأسبوع الرابع (1/9- 7/9): حاملي البطاقات التموينية الذكية التي ينتهي أرقامها من جهة اليمين بـ(3).

الأسبوع الخامس(8/9- 14/9): حاملي البطاقات التموينية الذكية التي ينتهي أرقامها من جهة اليمين بـ(4).

الأسبوع السادس (15/9- 21/9): حاملي البطاقات التموينية الذكية التي ينتهي أرقامها من جهة اليمين بـ(5).

الأسبوع السابع (22/9- 28/9)حاملي البطاقات التموينية الذكية التي ينتهي أرقامها من جهة اليمين بـ(6).

الأسبوع الثامن (29/9- 5/10): حاملي البطاقات التموينية الذكية التي ينتهي أرقامها من جهة اليمين بـ(7).

الأسبوع التاسع (6/10- 12/10): حاملي البطاقات التموينية الذكية التي ينتهي أرقامها من جهة اليمين بـ(8).

الأسبوع العاشر (13/10-20/10): حاملي البطاقات التموينية الذكية التي ينتهي أرقامها من جهة اليمين بـ(9).

وخصصت الوزارة الأسبوعين الحادي عشر والثاني عشر (21 أغسطس 2018 وحتى 7 نوفمبر 2018) تسجيل المتخلفين عن مواعيدهم ومراجعة ما تم تسجيله.

وكان وزير التموين، أعلن عن بدء إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية، بدءا من أول اغسطس الجاري حتى نهاية أكتوبر المقبل.

وقال عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، إن قرار إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية يستهدف بالأساس الفئات الأولى بالرعاية مثل الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة، وموظفي الدولة الأقل دخلا.