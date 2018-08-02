«الإسكان» تُعلن تفاصيل طرح 18 ألف وحدة فى 12 محافظة

كشف مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، تفاصيل كراسة شروط حجز 18590 وحدة «إسكان اجتماعى حر»، بمراحل الانتهاء من التنفيذ، بمساحة تصل إلى 90 م2 (3 غرف + صالة - كاملة التشطيب)، تطرحها الوزارة ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، فى 12 محافظة، حيث أشار إلى أن سحب كراسات الشروط من مكاتب البريد فى المدن والمراكز، ابتداءً من الأحد المقبل وحتى الأربعاء 5 سبتمبر المقبل، وسيتم تقديم استمارات بيانات الحجز الواردة بكراسة الشروط لحجز الوحدة، وسداد مقدم جدية الحجز.

وقالت مى عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، فى بيان، اليوم: «يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءاً لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه، كما يعتبر قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى رقم 93 لسنة 2018، وقانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وشروط الحجز المعتمدة من مجلس الوزراء، جزءاً لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع (محور البيع الحر)، ومُكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط، فيما لم يرد به نص فيها، وفى حالة مخالفة أى من الشروط والالتزامات المنصوص عليها بكراسة الشروط، يكون المتقدم مسئولاً جنائياً ومدنياً، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص، واسترداد الوحدة / الوحدات، وفسخ العقد، دون الحاجة إلى إنذار أو استصدار حكم قضائى، واتخاذ جميع الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقاً للقواعد القانونية المعمول بها فى هذا الشأن لحفظ حقوقها، مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وقانون التمويل العقارى وتعديلاتهما»، موضحة أن الوحدات السكنية محل الإعلان لا تستفيد بأى دعم من الدولة، وليس لها حصة فى الأرض.

مدير الصندوق الاجتماعى: الوحدات غير مدعومة وليس لها حصة من الأرض.. و«حسن»: الحجز عبر الموقع الإلكترونى

وأضافت أن شروط الحجز تتضمن ما يلى: «الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة من المتقدم عند (الحجز + التعاقد) بحيث لن يُلتفت إلى أية مستندات ترد غير مستوفاة أو عن غير طريق البوابة الإلكترونية الخاصة بالصندوق، أو بعد موعد التقديم، ولن يتم إبرام عقد البيع بدون تقديم نسخة إضافية من تلك المستندات تتضمن أصل استمارة / استمارات الحجز، ويحق للمُتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية فى كل من المدن الجديدة والمحافظات بالإعلان الواحد، ويلتزم المُتقدم بسداد مبلغ 30 ألف جنيه كمقدم جدية حجز، مع شراء كراسة الشروط المتضمنة استمارة الحجز لكل وحدة سكنية يرغب المواطن فى حجزها على حدة وبشكل منفرد، وذلك بمبلغ 150 جنيهاً لكل كراسة (لا تُرد)، ويمكن استرداد وسحب مقدم جدية الحجز فقط بعد انقضاء أسبوع من غلق باب الحجز وحتى موعد التعاقد، حيث يتم خصم 1% مصاريف إدارية من إجمالى ثمن الوحدة / الوحدات التى كان مطلوباً شراؤها، وذلك فقط فى حالة أنه تم بالفعل اختيار وحدة / وحدات على الموقع الإلكترونى للصندوق بهذا الإعلان، ويتم التعاقد خلال 60 يوماً بعد إغلاق باب الحجز، وفى حالة التأخر فى سداد باقى ثمن الوحدة عن الموعد المقرر يتم احتساب غرامة تأخير تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى وقت السداد وذلك من قيمة المبالغ المتأخرة من تاريخ استحقاقها وحتى تاريخ سدادها، بحد أقصى 3 أشهر تأخيراً عن الموعد المقرر للسداد، موضحة أن تقدم العميل لحجز الوحدة / الوحدات، وسداده لمقدم الحجز بمثابة إقرار منه بأنه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات المُبينة تفصيلياً بكراسة الشروط ووافق عليها موافقة نهائية غير قابلة للإلغاء».

وفيما يتعلق بأسلوب الحجز، قالت «عبدالحميد»: يتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى على الموقع (www.mff.gov.eg)، حيث سيقوم العميل باتباع الخطوات التالية: ملء استمارة الحجز للوحدة السكنية (المرفقة بكراسة الشروط) بخط واضح، وإرفاق إيصال شراء الكراسة، وإيصال سداد مقدم الحجز إضافة للمستندات التالية (استمارة / استمارات حجز الوحدة / الوحدات «حسب عدد الوحدات المُراد حجزها» بعد استيفائها وتوقيعها - صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه «سارية» - صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة «وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومى مميكنة» - إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى «كهرباء - غاز - مياه»)، وذلك بملف واحد بصيغة (pdf)، حتى لو تعددت الوحدات التى تم حجزها لتحميلها على الموقع.

وأكد صلاح حسن، نائب المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ضرورة الدخول والتقديم لحجز الوحدات المطلوب شراؤها بالبوابة الإلكترونية فور سداد مبلغ مقدم جدية الحجز وذلك قبل انتهاء الوحدات المُتاحة على البوابة الإلكترونية، ويتم تأكيد التخصيص آلياً وفقاً للوحدات السكنية المُختارة سابقاً على البوابة الإلكترونية للمشروع، بحيث سيتم التعاقد والتسليم وفقاً لأسبقية التقدم والحجز على الموقع الإلكترونى، موضحاً أن التخصيص شخصى ولا يجوز للعميل استبدال أو تغيير الوحدة السكنية مع عميل آخر، ويتم التعاقد بجهاز المدينة الجديدة / مديرية الإسكان بالمحافظة محل الوحدة المحجوزة، حيث يتعاقد جهاز المدينة / مديرية الإسكان بالمحافظة نيابة عن المالك (صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى)، ويتم إلغاء التخصيص فى الحالات التالية: عدم استكمال سداد باقى ثمن الوحدة / الوحدات السكنية أو وديعة الصيانة قبل التعاقد وفقاً لأحد البديلين المُتاحين، ومن ثم سـحب الوحدة / الوحدات المخصصة للعميل، أو عدم التعاقد أو تسلم المُتقدم الوحدة السكنية بعد التعاقد خلال الفترة المُحددة الواردة ضمن شروط الحجز بكراسة الشروط، أو عدم الالتزام والمخالفة لأى شرط / بند من الشروط / البنود الواردة بالإعلان وكراسة الشروط، أو بناءً على طلب المُخصص له الوحدة.