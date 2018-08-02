استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اللواء هشام خطاب، مدير الأمن الجديد.

وقدم المحافظ، التهنئة، لمدير الأمن، على منصبه الجديد، متمنيا له كل التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة، ومؤكدًا دعم المحافظة الكامل لأجهزة الشرطة لاستمرار المسيرة الناجحة لرجال الشرطة في فرض الاستقرار وبث الثقة والطمأنينة في نفوس المواطنين.

وأشاد محافظ بورسعيد خلال اللقاء باللواء أمجد عبد الفتاح، مدير الأمن السابق، مقدما له التهنئة لتوليه منصب مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة، مشيرا إلى أن فترة توليه المنصب شهد استقرار أمني وانضباط شعر به الجميع نظرًا للمجهود الوافر الذي بذله.